Elazığ Hipodromu'nda atık kumlar geri dönüşümle yeniden pistlere seriliyor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarının yapıldığı pistlerde sezon sonunda atıl duruma gelen kumlar, çeşitli işlemlerden geçirilerek geri dönüştürülüyor.

Yurtbaşı beldesinde 503 dönüm alana kurulu bulunan, Hazar Gölü manzaralı hipodromda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "Kum Pist Atığı Geri Dönüşüm Projesi" hayata geçirildi.

Proje ile pistlerden toplanan atık kumlar, hipodrom bünyesinde kurulan şantiye alanında yıkama ve eleme işlemlerinden geçiriliyor.

Bu işlemler sonucu yeniden kullanıma hazır hale getirilen kumlar hummalı bir çalışma sonucu yeni sezon hazırlıkları kapsamında pistlere seriliyor.

"Atık kumun yüzde 80 geri dönüştürülebileceğini gördük"

TJK Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıl önce çalışmalarına başladıkları atık kumların geri dönüştürülmesi projesini bu yıl hayata geçirdiklerini söyledi.

Demirçelik, "Her yıl sezon sonunda kumlarımızı döküm alanlarına taşımak zorunda kalıyorduk. Bunun ciddi bir israf olduğunu düşündük. 'Sıfır Atık' vizyonu doğrultusunda Fırat Üniversitesi ile işbirliği yaparak bu kumların geri dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine yönelik bilimsel çalışmalar başlattık. Analizler sonucu atık kumun yüzde 80 geri dönüştürülebileceğini gördük." dedi.

Bu sürece Fırat Üniversitesinin yanı sıra İnönü Üniversitesinden akademisyenlerin de katkı sunduğunu anlatan Demirçelik, laboratuvar testleri ve elek analizleri sonucunda kumun yarış pistleri için uygun standartlara ulaştığının tespit edildiğini belirtti.

Karayolları Bölge Müdürlüğünden temin edilen makineyle deneme yaptıklarını dile getiren Demirçelik, daha sonra profesyonel bir eleme ve yıkama makinesi kurduklarını kaydetti.

"Proje bir ilk"

Demirçelik, günlük yaklaşık 600 ton kumun geri dönüştürülebildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sezon bitmesiyle pistlerimizde ve ahırlar bölgemizde bulunan kumlar, stok alanına getirilerek burada dönüştürülüyor. Proje dünyada bir ilk. Dünya atçılığında yarış pistlerinde bu kumun tekrar geri dönüştürülmesi noktasında hiçbir çalışma yok. Bunu da Fırat Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalarda gördük. Türkiye Jokey Kulübü olarak dünyada örnek olmanın, geri dönüşüm noktasında bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz Avrupa Yeşil Mutabakatının sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi prensipleri ile tam uyum içerisinde, doğal kaynakların korunmasına, atık yönetiminin iyileştirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamakta. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda hazırlanan Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası ile de örtüşmektedir."

"1 Nisan itibarıyla geri dönüştürülmüş kumla yarış sezonunu başlatacağız"

Demirçelik, çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Proje dünyada yarış pistlerinde kumun geri dönüşümüne yönelik ilk uygulamalardan biri. İlk geri dönüşüm pisti Elazığ Hipodromu olacak. 1 Nisan itibarıyla geri dönüştürülmüş kumla yarış sezonunu başlatacağız." dedi.

Elazığ Hipodromu'nda yılda yaklaşık 12 bin 500 ton kumun kullanıldığını, bu kumu Palu ilçesindeki ocaklardan temin ettiklerini bildiren Demirçelik, "Atık olan kumlar sahalara geri dökülüyordu, işlevsiz ve kullanılmaz bir hale geliyordu. Bu projenin tam kapasiteyle uygulanmasıyla bu miktarın büyük bölümünü geri kazanacağız." şeklinde konuştu.

Demirçelik, hedeflerinin diğer hipodromlarda da bu sistemin uygulanması olduğunu ifade etti.

"Sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz"

Elazığ Hipodromu Teknik Müdür Yardımcısı ve inşaat mühendisi Anıl Katı da geri dönüştürülen kumun yarış pistleri standartlarına uygunluğunun elek analizleriyle belirlendiğini söyledi.

Katı, "Numuneleri titreşimli elek analizine tabi tutuyor, tane dağılımını grafiklerle değerlendiriyoruz. Standartlara uygun kumları stok alanına alarak pistlerde kullanıma hazırlıyoruz." dedi.

Elazığ Hipodromu Pistler Şefi ve jeoloji mühendisi Ebubekir Sıddık Erdoğan ise proje kapsamında pist ve ahırlar bölgesinde kullanılan kumların her yıl geri dönüştürülmesinin planlandığını belirterek, "Bu projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.