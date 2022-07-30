Elazığ haberleri: Elazığ'da metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum vatandaşları korkuttu - Haberler

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Elazığ haberleri: Elazığ'da metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum vatandaşları korkuttu

Elazığ haberlerine göre Elazığ'da metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum vatandaşları korkuttu Elazığ'da oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, vatandaşları korkuttu.

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Elazığ'da metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum vatandaşları korkuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, vatandaşları korkuttu. Hortum anı vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hicret Mahallesi ile Güney çevreyolu bağlantısında hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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