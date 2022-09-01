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Elazığ haberi | Kovancılar'da oluşan hortum kameraya yansıdı

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Elazığ gelişmesine göre Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ-Bingöl kara yolunun Kovancılar ilçe çıkışında metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum oluştu.

Birkaç dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı.

Hortumu görenler o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Kaynak: AA / Vatandaş Videosu - Güncel

Kovancılar Elazığ Güncel Haberler

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