Elazığ haberi | Kovancılar'da oluşan hortum kameraya yansıdı Güncel Haberler Elazığ gelişmesine göre Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Elazığ-Bingöl kara yolunun Kovancılar ilçe çıkışında metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum oluştu. Birkaç dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı. Hortumu görenler o anları cep telefonuyla kayda aldı. Güncel Kaynak: AA / Vatandaş Videosu Kovancılar Elazığ Güncel Haberler

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