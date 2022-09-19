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Elazığ gündem haberleri: Sivrice'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Elazığ gündem haberleri: Sivrice'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Elazığ gelişmesine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahtiyar Aslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Çağlar Gökalp, kurum temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Dağ - Güncel

19 Eylül Gaziler Günü Hisarcık Sivrice Elazığ Güncel Haberler

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