Elazığ gündem haberleri: Sivrice'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Güncel Haberler
Elazığ gelişmesine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahtiyar Aslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Çağlar Gökalp, kurum temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.