Haberler

Elazığ'da trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Elazığ'ın Palu ilçesinde 16 yaşındaki zihinsel engelli Muhammet Bahçeci, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, hemzemin geçitte meydana geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde trenin çarptığı 16 yaşındaki zihinsel engelli Muhammet Bahçeci, öldü.

Kaza, öğleden sonra Palu ilçesi tren garı yakınlarında meydana geldi. Tatvan'dan Elazığ istikametine seyir halinde olan tren, hemzemin geçidine yaklaşık 50 metre mesafede raylardan karşıya geçmek isteyen zihinsel engelli Muhammet Bahçeci'ye çarptı. Bahçeci için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bahçeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Bahçeci'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

