Elazığ'da yiyecek arayan vaşak görüntülendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Gökbelen köyünde bir evin bahçesine giren vaşak, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Selim Aslan, köylerinde daha önce vaşak görmediklerini belirtti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Gökbelen köyünde Selim Aslan'a ait evin bahçesine giren vaşak, bir süre etrafta gezindi.

Çevrede yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Aslan, AA muhabirine, bugüne kadar köylerinde ve bölgede vaşağın görüldüğüne dair bir bilgisinin olmadığını ifade ederek, kendisinin de güvenlik kamerası kaydı sayesinde hayvanı ilk defa gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
