Elazığ'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı, camide hasar oluştu.

Kentte gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gök gürültülü sağanak sırasında Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Sürsürü Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Yıldırım etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin avlusuna ve caddeye saçıldı.

Beton parçalarının çarptığı caminin ön cephesinde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis yıkılan minarenin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Yıkılan minareden çevreye saçılan beton parçaları belediye ekiplerince iş makinesiyle temizlendi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sırasında Sürsürü Camisi'ne yıldırım isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Valimiz Sayın Numan Hatipoğlu, minaresi yıkılan Sürsürü Camisi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Can kaybı yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğunu belirterek tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Lütfen olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olalım." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
