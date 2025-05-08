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Elazığ'da Yaralı Şahin Kurtarıldı

Elazığ'da Yaralı Şahin Kurtarıldı
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Elazığ'da yaralı halde bulunan şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olay, Çalıca köyünde bir vatandaş tarafından fark edilerek ekiplerin bilgilendirilmesiyle gerçekleşti.

Elazığ'da yaralı halde bulunan şahin ekiplere teslim edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Elazığ'da merkeze bağlı Çalıca köyünde gezen vatandaş, tarafından yaralı halde şahin bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini arayan vatandaş ekiplerin gelmesiyle yaralı halde bulduğu şahini ekiplere teslim etti. Yaralı bir şahin bulduğunu belirten vatandaş Murat Turgut, "Muhtemelen insanlar, hayvanlar veya araç çarpması sonucu yaralandı. Yetkililere haber verdik. İnşallah yaralı şahini kısa süre içerisinde ekiplere teslim etmeyi düşünüyoruz. Yaralı şahini merkeze bağlı Çalıca köyü yolunda bulduk. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdik. Herhangi bir yarası görünmüyor. Korkmuş da olabilir" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan şahinin yapılacak tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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