Elazığ'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını, yangın söndürme ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Şimdi bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde önceki gün çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Sivrice ilçesine bağlı Dikmen köyü kırsalında 25 Temmuz günü öğleden sonra örtü yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Sarp ve kayalık olan bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 15 orman işçisi, 5 orman muhafaza memuru ve 4 teknik elemandan oluşan ekip sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın, bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma işlemleri sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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