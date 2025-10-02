Elazığ'da Yalnız Yaşayan 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fevzi K., kötü koku ihbarı sonrası evinde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak inceleme yaptı.
Elazığ'da yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi 2724. Sokak'taki bir sitede yaşayan vatandaşlar, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan ve yalnız yaşadığı belirtilen Fevzi K'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel