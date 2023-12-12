Elazığ'da yağmur bulutları ve sis tarihi Harput Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu
Elazığ'da son bir haftada etkisini devam ettiren sağanak yağış ve sis, Harput Mahallesi'nde güzel manzaralar oluşturdu. Sürücüler ve yayalar, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler dikkatli ilerledi.
Elazığ'da yağmur bulutları ve sis tarihi Harput Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.
Kent genelinde son bir haftada, sağanak ve sis aralıklarla etkisini devam ettiriyor.
Yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerledi.
Gökyüzünü kaplayan yağmur bulutları ve sis kentin yüksek kesiminde bulunan tarihi Harput Mahallesi'nde güzel manzaralar oluşturdu.