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Elazığ'da yağmur bulutları ve sis tarihi Harput Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu

12 Aralık 2023 17:27 Güncelleme: 17:28 Abone Ol

Elazığ'da son bir haftada etkisini devam ettiren sağanak yağış ve sis, Harput Mahallesi'nde güzel manzaralar oluşturdu. Sürücüler ve yayalar, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler dikkatli ilerledi.