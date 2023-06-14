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Elazığ'da vaşak görüntülendi

Elazığ'da vaşak görüntülendi

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Elazığ'ın Sivrice ilçesi kırsalında nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi kırsalında nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hazarbaba Dağı eteklerindeki ormanlık alanda spor amaçlı doğa gezisine yapan Murat Dağ, çam ağaçları arasında bir hayvan olduğunu fark etti.

Gördüğü hayvanın vaşak olduğunu anlayan Dağ, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde çam ağaçları arasında gezinen vaşak bir süre sonra gözden kayboluyor.

Kaynak: AA / Fevzi Dağ - Güncel

Toros Dağları Murat Dağ Sivrice Elazığ Güncel Haberler

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