Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri, altı bin üç yüz doksan beş sentetik ecza ele geçirirken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Takibe alınan bir şüphelinin üst ve çanta aramasında 6 bin 395 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / İsmail Şen