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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 121 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 121 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince, kentte son 20 günde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 121 şüpheli yakalandı, aramalarda 1 kilogram 82,22 gram sentetik kannabinoid, 666,37 gram esrar, 16,39 gram sentetik uyuşturucu, 646 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 41 fişek, 4 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 45 bin 350 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 106'sı hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 8'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA
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