Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 228 şüpheli yakalandı, bunlardan 20'si tutuklandı. Operasyonlarda 5 kilo 500 gram skunk, 2 kilo 324 gram sentetik kannobinoid ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 228 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte son bir ayda uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Operasyonlarda, 5 kilo 500 gram skunk, 2 kilo 324 gram sentetik kannobinoid, 909 gram kokain, 872 gram metamfetamin, 8 bin 752t sentetik ecza ve 4 hassas terazi ele geçirildi, 228 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 186'sına "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 30 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Zenit'te de kayıplara karıştı

Son 1 yılda kendisine verdiği zarar akıllara ziyan
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Muavin otobüste düşen takma dişin sahibini aradı: Bahattin ağabey dişin ağzında mı?

Otobüste takma diş bulan muavinin sorusu yolcuları kırdı geçirdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi