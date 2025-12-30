Haberler

Elazığ'da kardan kapanan 88 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kardan kapanan 88 köy yolu ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 88 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekipleri, olası gelişmelere karşı hazırda bekletiliyor.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 88 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan ve yer yer devam eden kar nedeniyle ulaşıma kapanan merkezde 3, Arıcak'ta 1, Baskil'de 1, Maden'de 6, Karakoçan'da 40, Kovancılar'da 22, Palu'da 10 ve Sivrice'de 5 köy yolunun açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazırda bekletiliyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık

Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Eşi tarafından öldürülen Kadriye Köken'i son yolculuğuna kadınlar uğurladı

Kahreden görüntüler! Kadriye'yi son yolculuğuna kadınlar uğurladı