Elazığ'da kardan kapanan 88 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 88 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan ve yer yer devam eden kar nedeniyle ulaşıma kapanan merkezde 3, Arıcak'ta 1, Baskil'de 1, Maden'de 6, Karakoçan'da 40, Kovancılar'da 22, Palu'da 10 ve Sivrice'de 5 köy yolunun açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazırda bekletiliyor.