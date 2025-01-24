Elazığ'da Üç Araçla Kaza: 3 Yaralı
Elazığ-Malatya kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, üç otomobilin karışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da üç otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
A.O.B'nın kullandığı 23 EL 039 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolu Özel Harekat Kavşağı'nda, G.K. yönetimindeki 23 BT 821 plakalı otomobil ve B.G'nin kullandığı 23 ACF 075 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel