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Elazığ'da Üç Araçla Kaza: 3 Yaralı

Elazığ'da Üç Araçla Kaza: 3 Yaralı
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Elazığ-Malatya kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, üç otomobilin karışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da üç otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

A.O.B'nın kullandığı 23 EL 039 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolu Özel Harekat Kavşağı'nda, G.K. yönetimindeki 23 BT 821 plakalı otomobil ve B.G'nin kullandığı 23 ACF 075 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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