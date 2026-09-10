Haberler

Elazığ'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Elazığ'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sidar Taştemur idaresindeki 23 ACD 665 plakalı otomobil, Kulubaba Mahallesi Şehit Muhtar Mustafa Çerçi Caddesi'nde, Hüseyin Elmas'ın kullandığı 23 P 1723 plakalı odun yüklü traktör ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Taştemur, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti

İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe'de korkutan sakatlık

Fenerbahçe'de maçın önüne geçen kara haber
Kazara torununu öldürdü

Daha 14 yaşındaydı! Dedesi, katili oldu
Manchester United, Azerbaycan ekibi Sabah'a şans tanımadı

Bizleri de yakından ilgilendiren maçta Manchester United farka gitti
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket

Roma'dan alkışlanacak hareket!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ailesiyle ilgili yeni iddia: Bir çocuğu daha var

Herkesten sır gibi saklamış: Kuzey Kore Lideri ile ilgili şok iddia
Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler

İstanbul'daki vahşetten yeni görüntüler
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı

Gazetecilere röportaj verdiği sırada aldığı haberle dondu kaldı