Elazığ'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sidar Taştemur idaresindeki 23 ACD 665 plakalı otomobil, Kulubaba Mahallesi Şehit Muhtar Mustafa Çerçi Caddesi'nde, Hüseyin Elmas'ın kullandığı 23 P 1723 plakalı odun yüklü traktör ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Taştemur, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA