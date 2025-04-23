Elazığ'da Trafik Kazası: Yaralı Hatice Karakaya Hayatını Kaybetti
Elazığ'da şarampole devrilen hafif ticari araçta yaralanan Hatice Karakaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.
KURTARILAMADI
Elazığ'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki yaralı Hatice Karakaya, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karakaya'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel