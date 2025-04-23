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Elazığ'da Trafik Kazası: Yaralı Hatice Karakaya Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Trafik Kazası: Yaralı Hatice Karakaya Hayatını Kaybetti
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Elazığ'da şarampole devrilen hafif ticari araçta yaralanan Hatice Karakaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

KURTARILAMADI

Elazığ'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki yaralı Hatice Karakaya, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karakaya'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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