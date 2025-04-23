Elazığ'da Trafik Kazası: Yaralı Hatice Karakaya Hayatını Kaybetti

KURTARILAMADI

Elazığ'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki yaralı Hatice Karakaya, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karakaya'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.