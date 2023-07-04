Elazığ'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı
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Elazığ-Keban kara yolu Cip Mesiresi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Murat Erdem'in kullandığı otomobil ile Baki Kökçü idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Murat Erdem'in kullandığı 23 LV 805 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolu Cip Mesiresi mevkisinde, Baki Kökçü idaresindeki 01 BV 925 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel