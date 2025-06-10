Elazığ'da Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Yasin Koçman'a hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Yasin Koçman (17), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Palu ilçesi Şeyh Şamil Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Koçman'a, M.T.Y. idaresindeki 23 KD 303 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Koçman ağır, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin, kurtarılamadı. Yasin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi

7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi

Giriş ücreti 1000 lira olan plaj kriz yarattı! Araya valilik girdi
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.