Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.K. yönetimindeki 23 AAT 563 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 27'nci kilometresinde K.A'nın kullandığı 72 EN 917 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.K. ambulansla Elazığ Şehir Hastanesine kaldırıldı.