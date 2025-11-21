Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da bir otomobilin traktörle çarpışmasının ardından yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu 60 yaşındaki M.Ç. hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Elazığ'da, traktörle çarpışan otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu yaya yaşamını yitirdi, 2 sürücü de yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile traktör Yurtbaşı beldesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda çarpıştı.

Kazada savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç'ye (60) çarptı.

Kazada M.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

