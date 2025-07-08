Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü İ.G. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.
İ.G. yönetimindeki 23 P 1790 plakalı hafif ticari araç, Kavakdere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücü İ.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel