Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü İ.G. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

İ.G. yönetimindeki 23 P 1790 plakalı hafif ticari araç, Kavakdere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücü İ.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer

Osayi'nin yerine sürpriz transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.