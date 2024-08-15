Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobil çarpıştı ve 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Elazığ- Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisi Baskil ilçesi kavşağında M.Ö. idaresindeki silobas dorse takılı 23 ACM 352 plakalı tır ile Z.T'nin kullandığı 23 FE 790 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile 4 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.