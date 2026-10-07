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Elazığ'da tıbbi atık yakan 3 sağlık kuruluşuna 501 milyon 568 bin TL ceza verildi

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Bakanlık, Elazığ'da tıbbi atıkları mevzuata aykırı yakan 3 sağlık kuruluşuna toplam 501 milyon 568 bin TL ceza uygulandığını açıkladı. Soruşturmada 2025'te bu şubelerden alınan tıbbi atıkların da yakıldığı kamera ve GSM kayıtlarıyla tespit edildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları mevzuata aykırı yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşuna, daha önce de aynı yöntemle imha işlemi yaptığının tespit edilmesi üzerine 501 milyon 568 bin TL ceza uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri, bu yıl mayıs ayında ilaç ve hastane atıklarını mevzuata aykırı şekilde taşıyıp özel bir mülkün bahçesinde yakan özel sağlık kuruluşuna 47 milyon 206 bin 354 TL idari ceza uyguladı. Devam eden adli soruşturma kapsamında, 2025 yılında aynı sağlık kuruluşunun farklı tarihlerde 3 farklı şubesinden alınan tıbbi atıkları da benzer şekilde yakarak imha ettiği kamera ve GSM kayıtlarıyla tespit edildi. Adli makamların yaptığı bildirim sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri, şirketin 3 sağlık kuruluşuna 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca toplam 501 milyon 568 bin TL ceza uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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