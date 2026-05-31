Haberler

Elazığ'da bir kişi karısını silahla öldürdü

Elazığ'da bir kişi karısını silahla öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da Murat Ç., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Derya Ç.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü.

Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bir sitede oturan Murat Ç. ile eşi Derya Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç. tabancayla eşine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Derya Ç'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Murat Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? En yakın kurmayı yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel yaz sezonunu açtı, leopar desenli bikinisiyle göz kamaştırdı

Yaz sezonunu açan güzel oyuncu bikinili pozları ile yaktı geçti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti

Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
'Anksiyetem tuttu' diyerek polisten kaçan Suudi kadına 557 bin lira ceza

Kaçarken polisi de ezen Suudi kadına ölene kadar unutamayacağı ceza
Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu

Tek suçu o anda yoldan geçmekti! Maganda kurşunu can alıyordu
Elazığ'da cani koca çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü

Yurt dışı görevinden izne döndü, çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü
Bayram tatili için aldığı araçla yola çıktı, girdiği ilk çevirmede hayatının şokunu yaşadı

Bayram tatili için aldığı araçla yola çıktı, hayatının şokunu yaşadı
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı

Öz kızının müstehcen videolarını paylaşan anne için karar verildi