Elazığ'da Tarihi Harput Mahallesi Sis Altında Kaldı

Elazığ'da sis etkisini sürdürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde sis etkili oldu.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da sis etkisini sürdürüyor. Bu çerçevede tarihi Harput Mahallesi'ni sis kapladı. Görüş mesafesi 3 metreye kadar düşerken tarihi yapılar sis altında kaldı.