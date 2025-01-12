Elazığ'da Tarihi Harput Mahallesi Sis Altında Kaldı
Elazığ'da etkili olan sis, tarihi Harput Mahallesi'ni kapladı. Görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü bölgede, meteorolojinin uyarıları devam ediyor.
Elazığ'da sis etkisini sürdürüyor
ELAZIĞ - Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde sis etkili oldu.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da sis etkisini sürdürüyor. Bu çerçevede tarihi Harput Mahallesi'ni sis kapladı. Görüş mesafesi 3 metreye kadar düşerken tarihi yapılar sis altında kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KABUKÇU - Güncel