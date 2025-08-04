Elazığ'da Taksici Kuzeni Tarafından Vurularak Öldürüldü

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Elazığ'da çıkan tartışma sonucunda Ferdi Erol, kuzeni Serhat Erol tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası Serhat Erol, polise teslim oldu.

ELAZIĞ'da taksicilik yapan Ferdi Erol (37), çıkan tartılmada kuzeni Serhat Erol (29) tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Sugözü Mahalle yolunda meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen taksi şoförü Ferdi Erol ile amcasının oğlu Serhat Erol arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serhat Erol, kuzeni Ferdi'yi yanında getirdiği tabancayla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Ferdi Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ferdi Erol'un cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan Serhat Erol, polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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