Haberler ›› Güncel ›› Elazığ'da Silahlı Yaralama ve Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Elazığ'da Silahlı Yaralama ve Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada silahlı yaralama ve hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Rızaiye Mahallesi'nde meydana gelen silahlı yaralama olayının faili A.U. ve İnönü Caddesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayının faili B.B. gözaltına alındı.