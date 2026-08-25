Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Elazığ'da kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan D.B. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Aksaray Mahallesi Ceylan Sokak'ta, D.B. (28), kimliği henüz belirlenemeyen zanlının silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan D.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA