Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Aksaray Mahallesi Şehit Ruşen Sağlamlı Sokak'ta M.Ç'ye (51) kimliği henüz öğrenilemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
M.Ç'nin cenazesi, polis ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Ekipler, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA