Elazığ'da iş yerlerine silahlı saldırıya ilişkin 4 tutuklama

Elazığ'da 2 ayrı iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayda, yaşları 18'den küçük çocukları azmettirdiği belirlenen 2 restoran sahibi de bulunuyor.

ELAZIĞ'da 2 ayrı iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzzetpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerine 23 Ocak'ta silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmada; yaşları 18'den küçük çocukları azmettirdiği tespit edilen ve aralarında 2 restoran sahibinin de bulunduğu toplam 6 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

