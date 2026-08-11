Haberler

Elazığ Otogarı'nda Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde S.K. ile E.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. E.Ş. tarafından vurulan S.K. yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaçan şüpheli E.Ş., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde S.K. ve E.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

E.Ş. silahla S.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş

Film gibi! Ankara'dan akla gelmeyecek bir planla çıkmış
Sürpriz aşk ortaya çıktı: Oyuncu Helin Kandemir ve futbolcu Dorukhan Toköz’den ilk kare

Ünlü oyuncu aşkını ilan etti: Sevgilisi yeşil sahalardan

Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı

İki kent arasındaki mesafe kilometrelerce birden kısalacak
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor

9 yıldır Türkiye'de erişime engelliydi! O uygulama geri dönüyor
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Sosyal medya fenomeni takipçilerinin gözü önünde canına kıydı!

Kolombiya, Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanıdı

Skandal karar! Latin Amerika ülkesinden alçak İsrail hamlesi