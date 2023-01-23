Üye Girişi
Haberi Paylaş

ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Güncel Haberler

ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA KAMERADA

ELAZIĞ'da husumetli iki işi arasında çıkan silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ELAZIĞ'da husumetli iki işi arasında çıkan silahlı Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 16.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu belirtilen Ö.Ö. ile M.U. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Ö.Ö. ve M.U. tabancayla birbirlerine ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda, tabancalardan çıkan kurşunlar çevredeki otomobillere isabet etti. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ö.Ö., M.U. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ataşehir kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title