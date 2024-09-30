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Elazığ'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Elazığ'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Elazığ'da Harput Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

ELAZIĞ'da seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 54 AAK 450 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, otomobili yolun sağında durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede alevler otomobili sararken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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