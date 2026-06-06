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Sel nedeniyle kapanan Elazığ-Tunceli kara yolu ulaşıma açıldı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sağanak yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle kapanan Elazığ-Tunceli kara yolu, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Mahsur kalan bir sürücü kurtarıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle kapanan Elazığ-Tunceli kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede aniden bastıran sağanak, Karıncaköy mevkisinde sele neden oldu.

Sel sularının yola taşması sonucu Kovancılar-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgede seyir halinde bulunan bir araç sürücüsü mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu araçta mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, selin yaşandığı bölgeye gelerek Kovancılar Kaymakamı Abdulhamid Uyar'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
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