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Elazığ-Tunceli kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış sele yol açtı. Elazığ-Tunceli kara yolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, mahsur kalan bir sürücü ekipler tarafından kurtarıldı. Yolun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Elazığ-Tunceli kara yolu çift taraflı ulaşıma kapandı.

İlçede aniden başlayan ve etkisini artıran sağanak, Karıncaköy köyü mevkisinde sele yol açtı.

Sel sularının yola taşması sonucu Kovancılar-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgede seyir halinde bulunan bir araç sürücüsü mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu araçta mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
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