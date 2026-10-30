Elazığ'da sağanak dereleri taşırdı, Kıraç ve Hoş'ta üzüm bağlarını su bastı

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ELAZIĞ'da etkili olan sağanak nedeniyle üzüm bağlarıyla tanınan Kıraç ve Hoş köylerinde dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte 3 gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Kıraç ve Hoş köylerinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu üzüm bağlarını su bastı. Henüz hasat edilmeyen ürünler zarar gördü. Taşkınlar nedeniyle yerleşim yerlerindeki bazı köprü ve menfezler hasar görürken, tedbir amacıyla bazı evler boşaltıldı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgedeki derelerde çalışma başlattı.

'YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ'

Kıraç Köyü Muhtarı Burak Ateş, bölgede binlerce ton üzüm üretimi yapıldığını belirterek, "Yetkililer afetin ilk anından bu yana sahada ancak bizim acil olarak halletmemiz gereken dere ıslah çalışmaları var. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı