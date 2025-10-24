Kavga değil meydana savaşı! Onlarca kişi birbirine girdi

Elazığ'da bir restoranda iki grup arasında çıkan tartışma, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada taraflar, birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Elazığ'da adeta meydan savaşı çıktı. Olay, öğleden sonra İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak'taki bir restoranda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

MEYDAN SAVAŞI ÇIKTI

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada, arbede sırasında bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile havaya ateş açtı.

O ANLAR KAMERALARDA

Silah sesleriyle büyüyen olayda taraflar, birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.