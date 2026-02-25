Haberler

Keban İlçe Müftülüğünce ramazan ayına yönelik toplantı yapıldı

Keban İlçe Müftülüğünce ramazan ayına yönelik toplantı yapıldı
Keban İlçe Müftülüğü, ramazan ayına yönelik din görevlileri ve müftülük personeliyle bir toplantı düzenleyerek, vaazlar, teravih namazları ve cami düzeni gibi konuları ele aldı.

Elazığ'da Keban İlçe Müftülüğünce ramazan ayına yönelik toplantı yapıldı.

İlçe Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya camilerdeki din görevlileri ve müftülük personeli katıldı.

Toplantıda, vaaz ve irşat faaliyetleri, teravih namazlarının düzeni, mukabele programları, camilerin düzeni ve temizliğinin en iyi şekilde yapılması konuları da ele alındı.

İlçe Müftüsü Samet Çiçen, din hizmetlerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini, görev ve sorumluluklar konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
