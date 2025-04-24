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Elazığ'da Pikapta 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Elazığ'da Pikapta 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Elazığ'da narkotik ekipleri, bir pikabın bagaj kapağında gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Sürücü tutuklandı.

Elazığ'da bagaj kapağında 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen pikabın sürücüsü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Kente giriş yapan şüpheli bir pikabı takibe alan ekipler, bir süre sonra durdurdukları araçta narkotik köpeği ile arama yaptı.

Aramada, pikabın bagaj kapağına gizlenmiş 11 paket halinde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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