Elazığ'da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kontrolden çıkan pikabın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AP 270 plakalı pikap, Okçular-Yayladere köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İdris Demir