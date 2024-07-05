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Elazığ'da Otomobilde İki Kişi Silahla Ölü Bulundu

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Elazığ'da bir otomobilde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Halil Çetin ve Rukiye Yıldırım'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ELAZIĞ'da, Halil Çetin (29) ile Rukiye Yıldırım (29), otomobilde, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Halil Çetin'in, dün yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Rukiye Yıldırım'ı vurduktan sonra, aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki Hazar Gölü yakınlarında meydana geldi. Park halindeki otomobilde 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, otomobildeki Halil Çetin ile Rukiye Yıldırım'ın başlarından silahla vurulup hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Rukiye Yıldırım'ın, dün ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıkarken, olay yeri incelemesindeki bulgulara göre de Halil'in, Rukiye'yi tabancayla vurarak, aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, cenazeler otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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