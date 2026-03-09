Haberler

Otomobilin mobilya mağazasına girdiği kaza kamerada

Güncelleme:
Elazığ'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mobilya mağazasına çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, her iki tarafta da hasar oluştu.

ELAZIĞ'da otomobilin mobilya mağazasına girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. 23 EZ 980 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir mobilya mağazasına çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, iş yerinde ve otomobilde hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
