Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Fevzi Dağ - Güncel
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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

SİVRİCE, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.E'nin kullandığı 23 ABU 646 plakalı otomobil, Sivrice'nin Gözeli mevkisindeki kavşakta, O.A. yönetimindeki 34 EOY 723 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Fevzi Dağ - Güncel

Otomobil, Sivrice, Elazığ, Güncel, Haberler

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