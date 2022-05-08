Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
SİVRİCE, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.E'nin kullandığı 23 ABU 646 plakalı otomobil, Sivrice'nin Gözeli mevkisindeki kavşakta, O.A. yönetimindeki 34 EOY 723 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Fevzi Dağ - Güncel