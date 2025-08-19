Elazığ'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AEF 667 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Karagedik mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
