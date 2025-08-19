Elazığ'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AEF 667 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Karagedik mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok

17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.