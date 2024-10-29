Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kovancılar girişinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 BA 183 plakalı otomobil ile 23 ADJ 617 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.