Elazığ'da rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Elazığ'da bir belediye otobüsü şoförü, aracında rahatsızlanan yolcusunu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. Olay, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Doğukent Mahallesi seferini yapan Babamir yönetimindeki belediye otobüsüne binen yolcu, bir süre sonra rahatsızlandı.
Durumu fark eden yolcuların bilgi vermesi üzerine Babamir, hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.
Babamir, rahatsızlanan yolcuyu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı.
112 Acil Sağlık ekiplerince otobüsten alınarak sedyeye konulan yolcu, hastanede tedavi altına alındı.
Yolcunun otobüsle hastaneye götürülmesi, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.