Haberler

Elazığ'da rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da bir belediye otobüsü şoförü, aracında rahatsızlanan yolcusunu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. Olay, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Elazığ'da belediye otobüsü şoförü Samet Babamir, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Doğukent Mahallesi seferini yapan Babamir yönetimindeki belediye otobüsüne binen yolcu, bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden yolcuların bilgi vermesi üzerine Babamir, hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.

Babamir, rahatsızlanan yolcuyu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı.

112 Acil Sağlık ekiplerince otobüsten alınarak sedyeye konulan yolcu, hastanede tedavi altına alındı.

Yolcunun otobüsle hastaneye götürülmesi, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba

Aylar sonra bakın nerede ortaya çıktılar!
Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı

Trump'ın istediği oldu
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı
Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı

Şehrin göbeğinde dehşet anları