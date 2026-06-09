Elazığ'da bir otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da bir otelin çatı katında çıkan ve 10 kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 12 katlı bir otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otelde bulunan ve dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.