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Elazığ'da bir otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

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Elazığ'da 12 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Elazığ'da bir otelin çatı katında çıkan ve 10 kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 12 katlı bir otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otelde bulunan ve dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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